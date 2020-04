Cristiano Malgioglio, al supermercato con la "mazza" da selfie: la sua strategia anti-virus

10 aprile 2020 a

Milano. Supermercato. Tra gli scaffali c’è qualcuno che vede un ciuffo color platino aggirarsi. E’ Cristiano Malgioglio. Occhiali da sole di ordinanza, mascherina e guanti: super Cristiano è uscito per fare la spesa con mille precauzione (ai tempi del Coronavirus si fa così). Impossibile non riconoscerlo. Ma ci raccontano che porta con sé un’asta per i selfie. Il motivo? Quando qualcuno gli chiede una foto, a cui non ha mai rinunciato nella sua lunga carriera, sfodera la mazza e fa clic a debita distanza di sicurezza. “Era ad oltre 2 metri da me e per una foto ha usato un’asta lunghissima per il selfie”, racconta una ragazza che conosciamo, testimone oculare della vicenda.

Malgioglio, intanto, si sarebbe messo a scrivere nuove canzoni in quarantena. Poi qualcuno ci racconta che avrebbe intenzione di pubblicare un libro. Un’indiscrezione, questa, che diventa sempre più fondata. Secondo rumors si tratterebbe di alcune lettere d’amore che Queen Malgy sta raccogliendo. Questo best seller, intanto, potrebbe far tremare il mondo dello spettacolo. Quante lettere d’amore possiede Malgioglio? Soprattutto, quanti gli hanno scritto in passato? Svelerà amori segreti? Domande misteriose a cui il diretto interessato non risponde. Ma nel suo libro potrebbero esserci le spiegazioni che cerchiamo. Basta attendere La pubblicazione di questo suo nuovo lavoro.

