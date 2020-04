Elettra Lamborghini fuori controllo: "Come una vacca da monta. Ma particolarmente porca"

13 aprile 2020 a

Un'altra prodezza-social di Elettra Lamborghini, l'ereditiera nonché cantante in gara anche all'ultimo Festival di Sanremo. In isolamento forzato, continua ad intrattenere i suoi fan a modo suo: per esempio, ha raccontato come ha spostato il piercing che aveva sul capezzolo alla lingua. Insomma, come sempre la ragazza bolognese è incontenibile. E anche l'ultimo post non fa eccezioni. Ecco una foto di Elettra Lamborghini, con sorriso sornione. E nel testo ad accompagnare l'immagine, l'ereditiera spiega che avrebbe voluto mettere una fotografia nuova, "ma sto magnà come una vacca da monta per cui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo particolarmnete sexy e porkah", ha concluso. Insomma, Elettra deve avere preso qualche chiletto e preferisce non mostrare sue nuove immagini. Molto meglio questa in cui è "particolarmente porca". Cala il sipario.

