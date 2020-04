Elena Morali, lo sfogo dopo il lutto: "E mi dicevano che dei morti me ne sbattevo"

Francesco Fredella 14 aprile 2020 a

a

a

Elena Morali si sfoga su Instagram. Per lei sono giorni difficili. Si trova a Milano, secondo alcune indiscrezioni, l'ex fidanzata del comico Scintilla che da alcune settimane ha iniziato una storia con Luigi Favoloso (ex della Moric). “Oggi a me è preso malissimo, perché non sai esattamente quando ti danno la data per ricominciare la tua vita”, scrive la Morali. Che ha subito un lutto. “E adesso tanti intelligentoni mi diranno ‘guarda che tutta questa cosa è stata fatta apposta perché ci sono persone che muoiono, te ne sbatti’. No, non me ne sbatto, perché purtroppo oggi è venuta a mancare una persona di famiglia”, continua nel lungo post.

Non si sa di chi si tratta. La Morali si chiude in religioso silenzio mandando solo un segnale all’esterno tramite questo post sui social. Poi arriva lo sfogo. Improvviso e che lascia tutti senza fiato. “Il fatto è che penso se siamo chiusi da un mese e il contagio, a Milano soprattutto, non diminuisce, la gente cosa deve fare? Arrivare a suicidarsi per depressione o per le liti familiari o perché non hanno soldi per mangiare? Raga io voglio tornare a lavorare”, conclude Elena.

Luigi Favoloso ed Elena Morali, è crisi. “Hai fatto un casino, io peggio”: i messaggi di fuoco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.