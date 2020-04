Justine Mattera incendia la quarantena: fasce di tessuto nero e forma colorata, un bikini da impazzire

20 aprile 2020 a

Dà ancora spettacolo ed incendia gli animi su Instagram. Si parla della irriducibile Justine Mattera e di uno degli ultimi scatti, piuttosto spinti, pubblicati sul suo profilo. Una foto che ha deliziato i suoi numerosi seguaci. Eccola, la biondissima showgirl, fasciata in un peculiare bikini fatto di lembi di tessuto e forme colorate in viola e giallo. Per inciso, le uniche parti colorate del capo indossato dalla Mattera sono quelle che vanno a coprire le zone proibite. In calce alla fotografia, il commento: "La quarantena si può fare in diversi modi. Io scelgo l'ottimismo colorato". Già, chi non si è vestito come la Mattera durante questa quarantena...?

