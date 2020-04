Antonio Zequila senza freni: "Le mie misure intime?", le cifre di un superdotato

29 aprile 2020 a

Uno sconcertante Antonio Zequila, quello che continua a far parlare di sé dopo il Grande Fratello Vip. Si è infatti lasciato andare, e parecchio, in un'intervista concessa a Chi di Alfonso Signorini, in cui si è raccontato a ruota libera, rivelando anche che "all'apice del successo ho sperperato 200mila euro in automobili. Sono rimasto col sedere a terra poco dopo, per non aver saputo amministrare le mie finanze al meglio". Ma non solo. Senza troppi giri di parole ha parlato anche delle sue dimensioni, da sempre al centro di illazioni e battute. E Zequila ha di fatto confermato di essere superdotato: "Le mie misure intime? Circa 23 centimetri, hanno fatto sempre parlare", ha confessato chiaro e tondo. Insomma, davvero superdotato. Poi aggiunge: "Qualcuno si è divertito a dipingermi e ad associarmi al mondo dei gigolò. Stonz***. L’ho fatto per fiction, mai nella realtà", ha tagliato corto Zequila.

