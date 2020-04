Adriana Volpe, il rapporto con Denver? "Mi hanno raccontato che mentre ero al GF Vip...", occhio al marito

30 aprile 2020 a

Adriana Volpe torna a parlare del rapporto con Roberto Parli e della “botta di gelosia” che il marito avrebbe provato nei confronti di Andrea Denver. Tutta colpa del bel rapporto di amicizia nato tra la Volpe e il giovane modello durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. In particolare Denver non ha nascosto che se Adriana fosse stata single e senza figli, ci avrebbe probabilmente provato con lei, nonostante la differenza d’età importante. “Roberto a volte scrive commenti un po’ di pancia - ha dichiarato la Volpe in un’intervista a Il Giornale - forse senza riflettere sul riverbero che gli stessi possono avere sotto il profilo mediatico”. Poi ha svelato un aneddoto: “Mi hanno raccontato che, durante la mia permanenza al GF Vip, aveva disattivato i commenti sotto ai suoi post Instagram ritenendo che la sua ironia non venisse compresa e apprezzata dal pubblico”. Mentre per Denver la Volpe non ha che belle parole: “È un ragazzo educato ed i suoi complimenti sono sempre a modo. Rido ancora quando penso che mi ha definita ‘patrimonio dell’Unesco’. È stato un valido amico nella casa e gli auguro ogni bene, professionalmente e personalmente”.

