Francesco Facchinetti su Diletta Leotta: "Deve capire una cosa", così diventa una "top player"

Ipse dixit. Parla Francesco Facchinetti - cantante, manager e famoso talent scout - ed è subito notizia. Stavolta, come sempre senza freni, si occupa di Diletta Leotta: la bella (anzi bellissima) giornalista sportiva che abbiamo ammirato a Sanremo. “Diletta Leotta più bella o più brava? Tutte e due”, dice Francesco Facchinetti quando le chiedono un giudizio su di lei. “Può diventare una top player, ma deve capire un dato: essere meno brava di quello che lei cerca di risultare”, continua in un’intervista a Il fatto quotidiano. E la Leotta, in questi mesi, sta vivendo un momento d’oro anche dal punto di vista sentimentale con la storia che va a gonfie vele con Daniele Scardina, pugile super muscoloso. Ormai non si nascondono più.

Facchinetti, ormai da tempo, sta spopolando per bravura e professionalità. I suoi assistiti, cantanti e influencer, sono sempre sulla cresta dell’onda. Insomma, successo assicurato per loro. E Francesco svela anche la sua ricetta vincente. “Ho tre linee fondamentali: motivazione, regole d’ingaggio e storytelling. Quindi: perché lo fai, come instaurare un rapporto empatico con il mondo e qual è la storia che ti precede e quella che ti crei”, racconta nell’intervista.

