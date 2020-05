Andrea Iannone e Cristina Buccino, la verità sul flirt: "Ho affrontato momenti difficili”

Francesco Fredella 04 maggio 2020 a

Andrea Iannone smentisce tutto. Nessun flirt con Cristina Buccino. Sempre sui social, dove va fortissimo, rompe il silenzio con una serie di Instagram stories. I suoi fan, dopo la fine della storia con Giulia De Lellis (che è tornata nelle braccia del suo ex, Andrea Damante) hanno ipotizzato ad un flirt con Cristina Buccino. Tutto non è nato casualmente, ma alcuni indizi comparsi nelle storie dei diretti interessati hanno mandato in allarme i “curiosoni” del web. Gridando all’amore segreto. Un parquet sospetto è comparso nelle stories Instagram di Iannone e della Buccino. Stessa location per la quarantena? Sembrerebbe di sì, almeno stando a quello che raccontano i follower. Ma il pilota, ex di Belen Rodriguez prima di innamorarsi della De Lellis, ha messo le cose in chiaro

“Dato che a grande richiesta mi state chiedendo chi è la mia compagna adesso ve la faccio vedere, ho deciso così oggi, vi svelo questa cosa”, svela su Instagram Iannone. Insomma sembrerebbe tutta una montatura. Niente di ufficiale, nulla di vero. “Io ho il cuore puro… Io sono fedele a me stesso - aveva raccontato al settimanale Oggi. Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità”, conclude il pilota.

