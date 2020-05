Gemma Galgani contro Tina Cipollari: "Non avete idea quanto mi fa soffrire". Quello che non va in onda al Trono over

Francesco Fredella 03 maggio 2020 a

Le liti (furibonde) tra Tina e Gemma sono lontane. Almeno di persone, le due protagoniste di Uomini e donne, non possono più scontrarsi. Ma tra pochi giorni, il programma di Maria De Filippi, dovrebbe tornare a regime (sempre nel solco della distanza di sicurezza tra gli ospiti).Intanto, Gemma a DiPiù ha raccontato che soffre per quello che la gente dice di lei.

"Finta puritana, stupida!". Gemma contro Tina, al Trono over la rissa sfugge di mano: finisce a lacrime, urla e insulti



“Mi arrabbio tantissimo quando mi fermando per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro - racconta Gemma a DiPiù - per finire alle diatribe fra opinionisti e tronista, in particolare i miei litigi con Tina. E’ tutto vero”.



Poi la settantenne piemontese, volto storico del programma della De Filippi, svela al settimanale DiPiù: “Quando piango, piango lacrime vere. Ci sto davvero male. Non avete idea quanto mi faccia soffrire (...), Tina dice che sono brutta, che ho il nasone. Non so perché Tina fa così. Le mie amiche dicono che è invidiosa”.

