Adriana Volpe, interrotta la diretta Instagram. L'agguato di un fan sul coronavirus, lei lo gela: "Non oggi"

"Non oggi, non mi sembra questo il momento". Adriana Volpe festeggia con una diretta Instagram i 400mil followers appena raggiunti ma subisce "l'agguato" di un fan, un ragazzo siciliano di nome Nicholas che dal 2016 vive a New York e che approtitta dello spazio offerto dalla showgirl ex Grande Fratello Vip per parlare di attualità in chiave polemica.

"Volevo parlarti anche della situazione qui, come sta affrontando il coronavirus il governo - la incalza -. Perché io sono in disoccupazione… Te lo avevo chiesto in privato, non so se ti ricordi". La Volpe aggrotta le sopracciglia e prova a tenerlo a bada: "Eh, sì. Allora, sono stati presi provvedimenti differenti. Su alcune cose si è allineati con l’Europa, con altre no. Però io non sfrutterei questo momento. Perdonami, però questa oggi non vuole essere una diretta sulla cronaca. Perché è una festa oggi, dove voglio dare l’opportunità alle persone di conoscermi e voglio conoscere chi c’è dietro i profili". E ha interrotto bruscamente la conversazione con Nicholas.

