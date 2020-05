Justine Mattera, lato B al vento: il cappuccino si fa sexy, la foto che sfida la censura

08 maggio 2020 a

a

a

Provocazione pura e sensualità altrettanto pura, quella regalata da una sempre più incontenibile Justine Mattera sul suo profilo Instagram. Eccola, mentre beve un cappuccino sul balcone. La showgirl scrive: "Verificato. Pasticcerie aperte. Finalmente il cappuccino come si deve (forse si vede poco la tazza qua ma assicuro che c'è). Non lo nego, sono abitudinaria e ho pure le mie pasticcerie di riferimento", spiega, per poi elencare quali siano, queste "pasticcerie di riferimento". Ma a colpire, ovviamente, è la foto. La Mattaera indossa un maglioncino bianco... e soltanto quello. Il lato B, infatti, è completamente nudo, al pari delle gambe. A chiudere uno scatto ad altissimo tasso erotico, soltanto un paio di scarpe con rigoroso tacco a spillo. Una foto da impazzire...

Il vestitino è (troppo) corto. Anna Tatangelo in versione sexy-prof, lo scorcio da urlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.