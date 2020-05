Vladimir Luxuria, la foto a 16 anni: semplicemente irriconoscibile

10 maggio 2020 a

Incredibile, ma vero. Sapete chi state vedendo nella fotografia? Presto detto: Vladimir Luxuria. L'immagine è stata pubblicata dalla stessa Luxuria su Instagram e risale a quando aveva 16 anni: capello corto, occhiale da sole e maglietta a maniche corte, nell'estate del 1981 era rispetto ad oggi quasi irriconoscibile. All'epoca, va da sé, tutti la chiamavano ancora Wladimiro, suo nome di battesimo. Una foto in cui si mostrava sorridente, nonostante i patemi che soffriva a quell'età a causa dei dubbi sulla sua identità sessuale, patemi di cui ha parlato in una recente intervista concessa al Corriere della Sera, in cui spiega che all'epoca non aveva capito esattamente chi fosse e si identificava in un ragazzo omosessuale.

