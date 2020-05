Gianluca Vacchi, addio balletti: "Divento papà", una svolta impensabile

11 maggio 2020 a

Preparatevi a vedere Gianluca Vacchi alle prese con pannolini e biberon. Bye bye balletti, salti in piscina. Gianluca Vacchi - il facoltoso imprenditore - tra pochi mesi diventerà padre. La sua fidanzata Sharon Fonseca, è incinta. La coppia fa un annuncio inaspettato sui social. “Oggi è la festa della mamma e ovviamente i miei primi pensieri vanno a mia mamma. Voglio dire anche che la mamma perfetta per mio figlio è Sharon. Sono molto felice di annunciare e condividere con voi la notizia: io e Sharon aspettiamo un bambino e lei sarà la mamma che ho sempre sognato”, scrive Vacchi. A 52 anni diventa papà, strizzando l’occhio ad una nuova vita. Ma chi conosce bene l’imprenditore - diventato dj e influencer in pochi anni - assicura che non lascerà il mondo del web. Che lo ha reso una star.

