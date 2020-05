Simona Izzo e Ricky Tognazzi, "lo facciamo a orari impossibili": sesso, la confessione lascia di stucco

Francesco Fredella 14 maggio 2020 a

Al cuore non si comanda. E nemmeno alla carne. Così la quarantena di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, la super coppia del mondo dello spettacolo, è bollente. Al settimanale Cairo editore i due registi, senza freni, raccontano quello che accade tra le mura di casa in queste settimane. “Facciamo l’amore a orari impossibili, il pomeriggio “ci gira” meglio. A volte ci sembra di rubare il tempo al lavoro - svela Simona - questa cosa la troviamo eccitante, visto che non abbiamo mai smesso di lavorare a Cuori d’acciaio, la prossima serie Mediaset con Sabrina Ferilli che doveva partire ad aprile”.

La Izzo, poi, descrive suo marito come un perfetto uomo di casa. “Se si rompe la lavatrice sa sistemarla. Mi ha insegnato a fare il pane in casa e le marmellate con la frutta dei nostri alberi”, continua. Il loro rapporto è solido. Inossidabile. “Vivo da 34 anni giorno e notte con lui - conclude la Izzo. Soffriamo se ci separano, anche se ci è mancata molto la nostra famiglia, e la troupe con cui lavoriamo. Però insieme ci bastiamo, la nostra storia è molto sfaccettata e compiuta”.

