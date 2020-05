Pago-choc contro Serena Enardu: "Roba malata, qualcosa di troppo grave"

Francesco Fredella 20 maggio 2020 a

Adesso sembra venir fuori ruggine nella storia tra Pago e Serena Enardu. I due - in crisi dopo Temptation Island Vip e di nuovo in sintonia al Grande Fratello Vip - si sono mollati. Con un post di fuoco i fan hanno metabolizzato la notizia. “Storia malata, è successo qualcosa di troppo grave", racconta Pago al settimanale Chi. “Non potrò mai più avere fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d'amore, senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così. Saprà ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso. Parlerà quando mi sentirò di farlo. Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta”.

Insomma una vera tempesta. Improvvisa. Inaspettata. “Posso solo dire che di fiducia Serena non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi”, racconta Pago (che in passato è stato sposato con Miriana Trevisan). “Ho bloccato tutti i contatti con Pago. Non voglio più sapere niente - risponde la Enardu a Chi - La mia vita privata deve svanire dal pubblico”. Significa che Serena uscirà di scena? Mistero.

