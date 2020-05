Eleonora Daniele, la rivelazione su Mara Venier: "Perché sarà la madrina di mia figlia"

21 maggio 2020 a

Agli inizi di giugno Eleonora Daniele darà alla luce la sua prima figlia, che si chiamerà Carlotta. La conduttrice di Storie Italiane ha concesso un’intervista al settimanale Intimità e ha svelato il rapporto speciale che la lega a Mara Venier, scelta in qualità di madrina della sua bambina. “È veneta come me, con lei ho condiviso gioie e dolori, lacrime e sorrisi - ha spiegato il volto noto di Rai1 - con lei mi sono confidata quando è scomparso mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, ma ho anche condiviso la felicità per l’arrivo di Carlotta”. Ma non è tutto, perché la Daniele ha dichiarato di aver sentito sempre molto vicina la Venier: “Ecco perché mi è venuto spontaneo chiederle di fare la madrina. Il battesimo lo celebreremo verso ottobre, speriamo senza mascherine. Come spero che la mia famiglia, che è di Padova, possa venire a Roma per il parto. Sarebbe bellissimo”.

