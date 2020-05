Luigi Favoloso, finisce in disgrazia: Elena Morali, una scelta brutale

Francesco Fredella 24 maggio 2020 a

a

a

Tutto finito. Come in una soap. Eppure, soltanto una settimana fa al Live, sembravano innamorati. Luigi Favoloso ed Elena Morali si sono lasciati. L’influencer da 1 milione di follower ne ha dato notizia sui social con un post di fuoco. «Con molto dispiacere credo che sia giusto farvi sapere che io e Luigi non stiamo più insieme. Lui è una persona meravigliosa e non toccherebbe mai una donna nemmeno con un fiore. Auguro a tutte le donne un uomo come lui. Purtroppo devo risolvere ancora molte cose con Daniele», ha scritto la Morali.

Maltrattamenti e stalking: Favoloso torna al Live da indagato, le denunce di Nina Moric

Dopo la fine delle storia con Scintilla, il comico di Colorado, è naufragata anche la storia con l’ex di Nina Moric. Che è accusato dalla modella di molestie e stalking con una denuncia che ha fatto avviare le indagini da parte della Procura di Milano. Favoloso, però, si difende dicendo di non aver mai toccato Nina ed è pronto a dirlo ai giudici. Sulla questione Morali non parla. Ma tutti si chiedono: cosa è accaduto in questi giorni? Mistero numero uno. Domenica scorsa al Live non è la d’Urso si erano dichiarati al pubblico replicando alle dure accuse di Nina Moric. Era vero amore oppure hanno cavalcato l’onda mediatica? Mistero due. Arriveranno risposte dai diretti interessati.

"Un ricatto, video a luci rosse". Nina Moric choc dalla D'Urso: rivelazione sconcertante sulla Morali e Favoloso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.