Alessia Marcuzzi, dopo la rottura con Paolo Calabresi spunta una foto clamorosa: gossip impazzito

27 maggio 2020 a

a

a

Piovono bombe sul conto di Alessia Marcuzzi. Dopo il retroscena di Dagospia, secondo cui la conduttrice dell'Isola dei famosi avrebbe lasciato in piena quarantena il compagno Paolo Calabresi dopo 6 anni di matrimonio, c'è chi fa due più due e sospetta che dietro ci sia un terremoto sentimentale. La Marcuzzi tra le sue stories su Instagram (dove da mesi Calabresi era letteralmente "scomparso") ne ha pubblicata una insieme all'ex Francesco Facchinetti e alla figlia Mia.

Il coronavirus stravolge anche Amici. Colpo di scena all'ultimo minuto, la Marcuzzi sostituisce la Bertè: il motivo

"Di nuovo insieme - ha commentato il produttore e presentatore -. Mi sei mancata come mancherebbero i colori ad un pittore, le note ad un musicista e le parole ad un poeta. Ti amo, Mia”. Sufficiente per far chiacchierare molti sui social su un clamoroso ritorno di fiamma tra mamma e papà. Al momento, però, sembrano fantasie prive di fondamento visto che Facchinetti è felicemente sposato con Wilma (condividono anche un reality show famigliare) e soprattutto con la Marcuzzi ha sempre mantenuto un rapporto di grande affetto reciproco, proprio per il bene di Mia, definendo spesso la propria una "big family", una famiglia allargata. I romanticoni sono pregati di ripassare più avanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.