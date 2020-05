Alessia Marcuzzi, Dagospia: la quarantena è finita in disgrazia, rompe col marito. "Già da qualche tempo..."

Francesco Fredella 26 maggio 2020 a

Quarantena di fuoco per Alessia Marcuzzi. Che torna single. “Ha lasciato il marito Paolo Calabresi”, racconta Dagospia parlando della storica conduttrice di Canale 5. Sembra che i rapporti tra i due fossero incrinati già da tempi. La Marcuzzi aveva sposato Calabresi a Londra, nel 2014. Cerimonia blindata. Segreta. Sembrava una coppia perfetta. Invece, il loro amore - secondo indiscrezioni di Dago - sarebbe finito all’improvviso. La Marcuzzi, in precedenza, è stata legata a Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi (con i quali ha sempre mantenuto buoni rapporti). Adesso è giallo sui motivi della rottura con suo marito. I diretti interessati non parlano.

