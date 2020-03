Serale Amici, colpo di scena all'ultimo minuto: coronavirus, la Marcuzzi sostituisce la Bertè

20 marzo 2020 a

Al Serale di Amici 19 bomba all'ultimo minuto. Alessia Marcuzzi è in giuria al posto di Loredana Bertè, bloccata a casa a Milano a causa della stretta-coronavirus. Questa la motivazione ufficiale, anche se i più maliziosi ricordano come la scorsa settimana proprio la cantante sia stata al centro di grosse tensioni interne.

Per la Marcuzzi un ritorno in tv inaspettato nei tempi e nei modi (anche se si vociferava di un suo possibile ingresso nella squadra del talent già a gennaio) e soprattutto perché la conduttrice è appena uscita dalla quarantena imposta allo staff delle Iene per un caso di positività nella troupe.