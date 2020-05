Kiko Nalli, "ho scritto t'amo sulla sabbia": la dedica ad Ambra Lombardo

Francesco Fredella 29 maggio 2020 a

a

a

Lavora in spiaggia a Sabaudia nello stabilimento di famiglia. E c’è chi ci dice di aver visto Kiko Nalli, tra i dieci hairstylist più bravi al mondo, fare una dedica d’amore ad Ambra Lombardo (che ha conosciuto al Gf vip). Altro che crisi. Tra loro va tutto alla grande, ma senza il frastuono dei giornali. Kiko scrive “Ti amo” sulla sabbia. Quando gli telefoniamo, per chiedere se fosse vera questa spifferata, sorride e racconta: “Ho la pala in mano. Stiamo allestendo il lido. Ho fatto una dedica ad Ambra”. E poi sgancia la bomba: “Da settimane stiamo cercando un bagnino. Zero. Non si fa avanti nessuno”. E cosi Kiko potrebbe aprire un contest sui social nelle prossime ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.