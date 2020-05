Olivia Paladino, la fidanzata di Giuseppe Conte sorpresa così: fate molta attenzione alla mascherina

29 maggio 2020 a

a

a

Che sorpresa, Olivia Palladino. A pizzicare la fidanzata del premier, Giuseppe Conte, ci pensano i paparazzi di Oggi, che la sorprendono in centro a Roma, dove stava andando a piedi a lavorare all'hotel del padre. E come sottolinea Oggi, "non si smentisce mai". In che senso? Olivia mostra di avere uno stile tutto suo, anche in questi mesi in cui abbiamo a che fare con il coronavirus. Infatti, dice il rotocalco, ha trasformato la mascherina "in un vero e proprio accessorio di moda". Eccola nelle foto ( qui il servizio completo ) con gel igienizzante in mano e una mascherina perfettamente abbinata al resto dell'outift. Quella che per il settimanale "è l'unica novità nel suo ook ormai iconico: le immancabili ballerine, gli irrinunciabili pantaloni Capri, borsa in nuance", si conclude la descrizione.

