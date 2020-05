Bianca Guaccero, imbarazzo a Detto Fatto. Rosa rossa in diretta, poi la verità: il vip impazzito per lei, corteggiamento (vero) e gelo

29 maggio 2020 a

Altro momento imbarazzante per Bianca Guaccero, ma stavolta ai fuorionda non c'entrano. A metterla in "difficoltà" è stato una rosa rossa fattale recapitare in diretta a Detto fatto, tra lo stupore generale. Mittente? Anonimo. Poi però la regia manda un videomessaggio e si scopre la verità: a spedirle il pensiero galante è stato Adil Rami, difensore franco-marocchino ex Milan. "Ciao Bianca, io sono a Nizza e tu a Milano, non siamo lontani, sono poche ore di macchina. Interpreta questo messaggio come vuoi e ci vediamo presto. Un bacio". Più esplicito di così, non si potrebbe.

La Guaccero è quasi senza parole: "Intanto grazie Rami, per il gesto. Prima che si scatenino i gossip, ci tengo a dirlo, che io e lui non ci conosciamo, non l’ho mai incontrato. Mi ha scritto solo su Instagram mentre facevamo questo programmo e fatto dei complimenti. Ma non lo conosco, so solo che è un calciatore. Che lui mi abbia voluto mandare questo messaggio, io ringrazio, ma basta. Ringrazio per il corteggiamento. Non lo conosco e quindi non si metta in moto che non esiste, mi dispiacerebbe". Jonathan Kashanian ricorda alla Guaccero che Rami è stato il compagno addirittura di Pamela Anderson, la bomba sexy di Baywatch: "Proprio per questo, mi sembra strano corteggi me...".

