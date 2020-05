Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro, dopo le notti infuocate la doccia gelata? Usciti dal GF Vip e dal lockdown, la scelta improvvisa

Francesco Fredella 31 maggio 2020 a

a

a

Insieme. Uniti come nella casa del GF Vip : Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, adesso, stanno vivendo alla luce del sole il loro amore. Ma c’è una sorpresa. Inaspettata. Paolo è in Sicilia, non vive nella stessa casa di Clizia perché suo padre gli ha messo a disposizione un altro appartamento. “Mi dedico un po’ a Paolo e un po’ a mia figlia”, dichiara la Incorvaia al programma di Giada Miceli.

Ciavarro-Incorvaia, la prima volta fuori dalla casa del GF Vip. Amore in quarantena, roba fortissima dalla D'Urso



Intanto, Eleonora Giorgi (madre di Paolo) ha conosciuto al telefono i genitori di Clizia. “Abbiamo fatto delle video chiamate tutti insieme nei giorni scorsi. I nostri genitori vanno molto d’accordo”, dice Clizia. “Spero che Paolo sia il mio amore eterno. Siamo migliori amici, innamorati e amanti. Ci raccontiamo tutto, del presente e del passato, senza alcuna paura di essere giudicato dall’altro”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.