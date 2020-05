Adriana Volpe compie 47 anni, il marito Roberto Parli la saluta così su Instagram: le voci sulla crisi di coppia riprendono forza

31 maggio 2020 a

La crisi coniugale (presunta) tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli tiene banco da mesi. Per la precisione, da quando nella casa del Grande Fratello Vip la presentatrice instaurò una amicizia molto stretta col giovane Andrea Denver. Soprattutto, però, marito e moglie hanno trascorso la quarantena e il lockdown separati dopo il tragico lutto che ha costretto la Volpe a lasciare in anticipo il reality. Il suocero, padre di Parli, è morto in Svizzera per coronavirus e dopo aver raggiunto il coniuge, la Volpe e la figlia sono tornate in Italia.



Oggi, 21 maggio, Adriana compie 47 anni (festeggiati in splendida forma e con un nuovo contratto a Tv8 ) e il marito, che continua a vivere tra Montecarlo e la Svizzera, su Instagram ha pubblicato un video-messaggio d'auguri direttamente dal molo del Principato di Monaco: "Ciao Adri, buon compleanno. Happy Birthday to You. Ti mando baci, baci, baci”. Un bel pensiero, anche se un po' troppo formale: a molti non è sembrato un grande slancio d'affetto, soprattutto considerato il momento difficile vissuto dalla coppia in questi mesi di lontananza.

