Elena Santarelli e la foto della discordia: "Non si può più neanche andare a mare", valanga di critiche

02 giugno 2020 a

Una foto apparentemente innocua ha generato una valanga di insulti davvero ingenerosi. Protagonista suo malgrado Elena Santarelli, che alla vigilia della festa del 2 giugno ha postato su Instagram uno scatto di un pranzo di pesce in località di mare assieme alla figlia. Un’immagine che rappresenta la ritrovata normalità dopo mesi di lockdown ai quali ovviamente sono stati forzati anche i Vip. Adesso chi ne ha la possibilità è giusto che si goda un po’ di normalità, soprattutto a mare. Eppure la foto della Santarelli ha scatenato un’ondata di commenti negativi: “Ci avete fatto una testa tanta con io resto a casa - accusa una follower - io non sono ancora uscita a mangiare perché non mi fido, esco solo se devo”. C’è anche chi ha difeso la Santarelli: “Hai fatto bene ad uscire, sicuramente rispettando tutte le regole”.

