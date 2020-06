Per Diletta Leotta la Fase 3 è bollente: paparazzata con un bikini mozzafiato sul lago di Como

03 giugno 2020 a

a

a

Diletta Leotta e King Toretto sempre più uniti. I due sono stati paparazzati insieme sul lago di Como dove hanno trascorso il weekend in relax. Lei immortalata bellissima come sempre con un bikini mozzafiato. Insomma per Daniele Scardina (questo il suo nome) si è trattato di una dolce quarantena. I due, durante il lockdown hanno vissuto nell’appartamento milanese della conduttrice, poi quando l’isolamento forzato è stato allentato hanno iniziato le gite fuori. Il loro amore sembra non essere stato minimamente scalfito dalla situazione emergenziale che anzi li ha uniti più che mai. Negli scatti di Chi la coppia è infatti innamoratissima: i due non sono soli però, con loro ci sono anche i genitori della conduttrice.

Pago, rivelazione choc su Serena: "Ho letto quei messaggi, e...", un diluvio di corna?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.