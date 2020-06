Pago, l'ex Miriana Trevisan tuona: "Se non c'è stata sincerità da parte di Serena, le fondamenta non erano ben salde"

Francesco Fredella 05 giugno 2020 a

a

a

“Quando c’è un momento delicato come il perdono occorre una cosa essenziale: la verità. Se non c’è stata sincerità da parte di Serena, probabilmente le fondamenta non erano ben salde”, tuona Miriana Trevisan in esclusiva a Libero. “Forse Pago ha elaborato tutto questo”. Miriana, ex moglie di Pago con il quale ha un ottimo rapporto, torna a parlare per la prima volta della questione Pacifico - Serena, che si sono mollati clamorosamente dopo aver tentato la riunione sotto ai riflettore del Grande Fratello vip. La Trevisan dice di aver incontrato ieri Pago, che con Nicolino (il figlio della coppia) adesso si trova in Sardegna. In un’intervista al settimanale Chi il cantante, amatissimo dal pubblico per la sua sincerità, ha rotto il silenzio parlando a cuore aperto di quello che è accaduto con Serena. Rewind: Pago avrebbe letto alcuni messaggi che la Enardu avrebbe scambiato con Alessandro Graziani (il tentatore). Dopo la puntata di ieri di Uomini e donne, la Enardu ha letteralmente sbottato con le Instagram Stories. “E’ sereno”, assicura la Trevisan. “Lo vedo tranquillo rispetto a quando era sofferente”. Ma Pago ha messo la parola fine definitivamente alla storia con la Enardu? “Non lo so”, conclude Miriana.

