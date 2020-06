Uomini e Donne, la confessione di Sirius su Gemma: la verità sulla loro intimità tutta in una lettera

Francesco Fredella 05 giugno 2020 a

a

a

Di nuovo Gemma e Sirius a Uomini e Donne. Di nuovo scintille. Di nuovo polemiche. Ma adesso spunta una lettera del bel marinaio, che chiarisce qualcosa in più. “L’intimità tra due persone non è pubblica ma privata ed era troppo presto anche solo parlarne, visto che tra noi stava appena iniziando una frequentazione per conoscerci liberamente”, scrive Sirius. “Tali atteggiamenti in tanti altri Paesi del mondo non ci sarebbero”, continua. E con questa lettera Sirius cerca di mettere a freno le polemiche degli ultimi giorni. Una vera tempesta che sta tenendo banco ormai da settimane. Tina Cipollari, intanto, ancora non si esprime sulla lettera. Si attende di capire quello che dirà perché non ha risparmiato critiche alla storia tra la Dama torinese e il marinaio. Su Sirius si è scatenata una vera polemica. Ma lui si è difeso a chiare lettere dicendo che non si tratta di una trovata pubblicitaria.

"Pensavo fosse amore...". Aiuto, De Martino lo scrive, ci ripensa e cancella tutto. Troppo tardi: Belen umiliata pubblicamente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.