Michelle Hunziker a Striscia la notizia risponde a Bianca Guaccero. Gerry Scotti la provoca: "Non ho niente da nascondere"

Incinta per la quarta volta? Michelle Hunziker risponde a Jonathan Kashanian e Bianca Guaccero che avevano azzardato il gossip in diretta a Detto fatto, su Raidue. Tutto avviene direttamente a Striscia la notizia, con Gerry Scotti che la stuzzica chiedendole papale papale se stesse nascondendo un segreto. "Non c’è niente da nascondere. Non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto", replica con un sorriso (un po' tirato) la Hunziker. Smentita totale, insomma, anche se con il marito Tomaso Trussardi Michelle non ha escluso nulla, come ammmesso in una recente intervista a Repubblica: "Lascio fare alla natura".

