Franco Di Mare, insospettabile parentela: "Di chi è cugino". Dagospia indaga, scoperta sbalorditiva

06 giugno 2020 a

Dopo le cugine insospettabili Ilaria e Roberta Capua, prosegue la "parentopoli" di Dagospia. Stavolta non c'è nessuno scandalo, per carità: solo parentele sconosciute e impensabili tra i vip della tv.

Al via "il processo di de-sovranizzazione", la Cuccarini fatta fuori da La Vita in Diretta

Questa volta Giuseppe Candela indaga sull'albero genialogico di Franco Di Mare, stimato (anche dai vertici) ex conduttore di Unomattina freschissimo di promozione alla direzione di Raitre, e scopre il suo legame con Massimo Ranieri, cantante e attore napoletano tra i grandi protagonisti del teatro e dello spettacolo italiani (visto una settimana fa a Domenica In da Mara Venier, un trionfo). "I due infatti sono cugini, anche se non di primo grado", rivela Candela, che chiede: "Lo sapevate?". Molto francamente: no.

