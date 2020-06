Giuseppe Conte e un'Olivia Paladino da urlo: paparazzata clamorosa, sapete dove li hanno beccati?

08 giugno 2020 a

Anche per Giuseppe Conte è ufficialmente Fase 3. Ma anche per Giuseppe Conte ci sono i paparazzi. Il premier, infatti, è stato pizzicato da Rino Barillari, che ha scattato una serie di foto pubblicate in esclusiva su Leggo.it ( QUI L'INTERO SERVIZIO ). Ed ecco il premier, il presunto avvocato del popolo, per la prima volta a cena fuori, al ristorante con la biondissima fidanzata, Olivia Paladino, e due "amici misteriosi", così come li definisce Dagospia. E in questa paparazzata vi è qualcosa di curioso: il quartetto presidenziale non è stato sorpreso a Roma, ma in un ristorante di Velletri: Conte e Olivia, forse, speravano di non essere beccati allontanandosi un poco dalla Capitale. Ma non è andata così... Barillari, alias "The King of Paparazzi", li ha sorpresi al ristorante Benito al Bosco. Curiosità: per una volta, il premier non indossava la cravatta.

