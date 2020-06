Elettra Lamborghini non basta, il video pazzesco con le due sorelline: il loro lato B, così

09 giugno 2020 a

No, Elettra Lamborghini non basta. La celeberrima ereditiera, celebre anche per il suo twerking portato addirittura sul palco dell'Ariston all'ultimo Festival di Sanremo raddoppia. Anzi, triplica. Su Tik Tok, infatti, la Lamboghini si scatena a twerkare insieme alle sue due sorelline. Insomma, un twerking di tre Lamborghini, tutte impegnate contemporaneamente nella danza sexy il cui "fondamento" è scuotere il Lato b. Un video (che potete vedere qui sotto), insomma, imperdibile. Elettra Lamborghini continua così a far parlare di sé sui social, dove nelle lunghe settimane del lockdown è stata assoluta protagonista. Tra le ultime "prodezze", una sempre legata al twerking: l'ereditiera ci ha fatto sapere che è riuscita a "performarlo" anche nella piscina della villa di Versace...

