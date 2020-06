Maria Elena Boschi paparazzata ancora con Giulio Berruti, bomba di Dagospia: chi è la ex di lui

09 giugno 2020 a

Ormai, è impossibile smentirlo: Maria Elena Boschi e l'attore Giulio Berruti hanno una storia. Dopo la paparazzata al parco con famiglia di lui, ecco le ultime immagini pubblicate da Chi: i due al ristorante, nel cuore di Roma, un tavolo all'aperto tra luci e candele. Atmosfera romantica, soffusa, risate, sguardi complici, felici. L'esponente di Italia Viva e Berruti sono stati paparazzati alla Taverna Trilussa, tutte le immagini sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini in edicola da domani, mercoledì 10 giugno. Insomma, i due non possono più nascondersi. E sulla neo-coppia, piove la bomba di Dagospia. Bomba nel titolo al pezzo con cui Dago dà contro dell'incontro rivelato da Chi, in cui si legge: "Chissà se, tra risate e sguardi complici, hanno ricordato il vispo pedigree di Giulio, dalla lunga relazione la billionaire-cougar, ex di Berlusconi, Darina Pavlova". Già, nel passato di Berruti c'è proprio lei...

