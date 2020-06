Striscia la Notizia, Belen Rodriguez spiazzata: beccata l'amante di Stefano De Martino? Caos tra i fan

11 giugno 2020 a

Un vero e proprio equivoco che ha travolto Stefano De Martino, appena uscito da una storia con Belen Rodriguez, e Valeria Graci, inviata di Striscia la Notizia. Il tutto è iniziato quando il ballerino, ora a Napoli, ha iniziato a pubblicare foto e video che lo ritraggono in barca, impegnato a fare escursioni o con amici a guardare l'orizzonte. Nell'ultimo video, diffuso sul suo account Instagram, si vede De Martino di schiena osservare osservare il mare.

Tanti i commenti piombati sotto, da “Torna insieme a Belen, ti prego”, a Che hai combinato?”. Ma è uno, in particolare, ad attirare l'attenzione: "Smettila di mandarmi questi messaggi subliminali… il mare… il silenzio, il dondolio delle onde… ti ho già detto che sono impegnata Stefano! Per favore non mettiamoci nei casini sennò poi deve lavorare troppo" ha ironizzato la comica Valeria. Immediata infatti la replica del diretto interessato che ha condiviso un cuore e un sorriso. Eppure sono stati tanti i fan che hanno pensato si trattasse di un'amante, niente di più sbagliato.

