Belen Rodriguez, il "mio momento" sulla sedia: quasi senza veli, quattro foto da restarci secchi

Intimo bianco, tacco a spillo, smartphone in mano e maglioncino viola. Ecco il "momentitos" di Belen Rodriguez, così come lei lo definisce pubblicando una serie di foto su Instagram, una più strepitosa dell'altra. La showgirl argentina non pensa alla rottura con Stefano De Martino e si mostra al suo meglio, durante una pausa di uno shooting fotografico. Un momento piccantissimo, di pura provocazione, in cui la showgirl argentina mostra la perfezione del suo corpo e delle sue forme. A 34 anni, sempre inarrivabile. E chissà che ne pensa il buon De Martino vedendo queste foto, si sarà forse pentito?

