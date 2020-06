Gemma Galgani e Sirius, stroncate le star di Uomini e Donne: "Impossibile", il no di Mediaset

11 giugno 2020 a

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, conosciuto come Sirius, non parteciperanno a Temptation Island Vip. Lo sostiene Giuseppe Candela, che su Il Fatto Quotidiano smentisce il clamoroso rumors che aveva creato scompiglio tra i fan del reality e soprattutto di Uomini e Donne, programma che sta facendo grandi ascolti grazie alla storia improbabile tra Gemma e il suo giovanissimo cavaliere (tra i due c’è quasi mezzo secolo di differenza). Le coppie confermate per lo show di Mediaset sono Manila Nazzaro e l’ex cacciatore Lorenzo Amoroso e Antonella Elia con il chiacchierato fidanzato Pietro Delle Piane. Secondo le fonti di Candela, niente da fare invece per Gemma e Sirius: il motivo è molto semplice, i due al momento non sono davvero una coppia e quindi la loro partecipazione non avrebbe molto senso, se non per gonfiare gli ascolti.

