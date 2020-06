Belen Rodriguez, raptus dopo Stefano De Martino: "Quanto sesso in quarantena? Se ti sposi divorzi subito"

11 giugno 2020 a

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra aver scatenato la showgirl argentina, tornata molto attiva sui social e molto audace. Non solo per le foto in tacchi altissimi e lingerie: Belen. nel backstage di un set fotografico, si è lasciata andare a qualche battuta pepata con Lollo, il fidatissimo parrucchiere ed amico.

"Smettila di scrivermi messaggi". Fucilata contro De Martino, un pesantissimo indizio sulla rottura con Belen Rodriguez

E tra frizzi e lazzi sembrano partire numerose frecciatine proprio a De Martino. "Quante volte hai fatto l'amore in quarantena?", chiede la Rodriguez a Lollo, scatenando l'ilarità di tutto lo staff. "Quasi tutti i giorni", è la risposta spiazzante, "Dopo quanti anni di fidanzamento vi siete sposati? 24? Lo sai che divorzi subito, dopo?", è un'altra battuta un po' sopra le righe di Belen. E qui è impossibile non pensare proprio a De Martino. Ma siccome Belen è scatenata, rivolge la fatidica domanda su quante volte abbia fatto sesso durante la quarantena pure a suo padre: "Due volte alla settimana". Vette di imbarazzo.

