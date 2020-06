Claudia Gerini a cuore aperto: "Così Simon mi ha conquistata"

Francesco Fredella 13 giugno 2020 a

Claudia Gerini e Simon Clementi. Coppia fissa dal 2019. Dopo la fine della storia con Andrea Preti. Adesso, in un’intervista al settimanale DiPiu la Gerini racconta i particolari del loro amore, rimasto lontano dal gossip per mesi. “Mi ha colpito subito la sua dolcezza, il suo vestire perfettamente il ruolo di padre. “Lui mi ha conquistato anche perché non gliene mai è importato nulla del lavoro che facevo. Cioè sì, mi stima, ma a lui piace Claudia e basta. E così, un bel giorno, durante un appuntamento, ci siamo ritrovati l’uno nelle braccia dell’altro”, dice l’attrice romana. Dopo la fine della quarantena si sono finalmente incontrati. “Ma aspettarci è stato molto romantico”, precisa Claudia. Nozze in vista? Chissà. Per lei sarebbe il secondo matrimonio dopo quello con Alessandro Enginoli (dal quale è nata Rosa, che ha 16 anni). La Gerini poi è stata legata a Federico Zampaglione dei Tiromancino.

