Belen Rodriguez, con De Martino la situazione precipita: "Con chi l'hanno vista a Milano", che batosta

18 giugno 2020 a

a

a

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra ormai finita (per la seconda volta). Alfonso Signorini, sul settimanale Chi, ha accantonato le voci di corna o di faide familiari parlando di semplice "incompatibilità" tra moglie e marito, una sentenza di fine-coppia. E il gossip ora impazzisce nello scovare ogni dettaglio che confermi o meno la rottura definitiva.

Belen Rodriguez? Occhio al dettaglio: De Martino, durante Made in Sud... un messaggio chiarissimo

Mentre Stefano è a Napoli per registrare Made in Sud, programma che ha debuttato questa settimana su Raidue raggiungendo ottimi risultati di ascolto (sfortunato in amore, fortunato nel lavoro), secondo Gossipetv la showgirl argentina "è stata pizzicata in compagnia di alcuni agenti immobiliari durante un sopralluogo". Traduzione: Belen sta cercando una nuova casa per sé e per il figlio Santiago. "Un nuovo nido dove ripartire dopo l’ennesima batosta sentimentale". Auguri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.