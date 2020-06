Belen Rodriguez? Occhio al dettaglio: De Martino, durante Made in Sud... un messaggio chiarissimo

Francesco Fredella 17 giugno 2020 a

Stefano De Martino one man show. A Made in sud il ballerino fa un vero e proprio spettacolo. Non parla di Belen Rodriguez in diretta durante la puntata. Stefano preferisce spegnere il gossip. Basta. Come dire: i panni “sporchi” si lavano in casa e non in pubblico. Ed ha perfettamente ragione, in barba però a qualsiasi legge del gossip. “Sul web ho letto cose atroci”, tuona De Martino riferendosi a la bufera che si è scatenata dopo il video con cui Belen ha annunciato a fine della loro storia (per la seconda volta). “La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare, non per rispetto ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”, dice Stefano. “Ho fatto pace con questa cosa (il gossip, ndr), è una conseguenza diretta di questa esposizione – spiega - .Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci”.

