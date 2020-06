Made in Sud, clamorosa rivincita per De Martino: in tv, così. Che mazzata per Belen Rodriguez

18 giugno 2020 a

Belen Rodriguez chi? Già, una clamorosa rivincita, seppur indiretta, per Stefano De Martino. Tornato in video con Made in Sud su Rai 2, ha registrato un clamoroso botto in termine di ascolti: la prima puntata della nuova stagione è stata seguita da 2.121.000 telespettatori per uno share del 9,9 per cento. Numeri da record. Nel dettaglio, si tratta del secondo miglior debutto di sempre in termini di ascolti. E De Martino, nonostante la rottura con Belen e tutti i gossip che lo inseguono, si è mostrato in grande forma, tra gag, canzoni e siparietti. Insomma, Stefano De Martino sembra proprio avere la testa libera dalla showgirl argentina. E chissà se Belen lo avrà gradito...

