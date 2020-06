Belen Rodriguez, che tragedia: "La diva della tv ha perso la testa per Stefano De Martino". E lui...

18 giugno 2020 a

Nella intricata faccenda della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ovviamente, spunta un terzo incomodo, anzi una terza incomoda: una importante donna dello spettacolo avrebbe perso la testa per il conduttore di Made in Sud. Nel periodo della prima separazione della coppia un’importante donna dello spettacolo, secondo Diva e Donna, avrebbe trascorso una sola serata perdendo poi la testa per lui. Non si conosce il nome e neanche se questa donna sia ancora presente oggi nella vita di Stefano.

