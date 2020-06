Elettra Lamborghini al suo matrimonio "conciata" così: lo sconvolgente abito da sposa

20 giugno 2020 a

Manca poco al matrimonio di Elettra Lamborghini, che convolerà a nozze con Afrojack. Location e menù sono stati già decisi, all'ereditiera manca soltanto da scegliere l'abito da sposa perfetto. E alcune prove, la mitica e incontenibile Elettra, le ha condivise con i suoi seguaci sul suo profilo Instagram. Prove alle quali si è presentata insieme ad Enzo Miccio, il wedding planner più cercato dalle star italiane. Nel dettaglio, la Lamborghini ha mostrato due modelli, uno dei quali lo potete vedere qui sotto. Bene, tutt'altro che sobrio. Un pugno in un occhio, in pieno stile-Elettra: gonna enorme, bustier, scollatura tutta sbuffi con tanto di cintura scintillante con fiocchetto. Una mise esagerata. E Miccio ha commentato sarcastico: "Praticamente una bomboniera". Elettra Lamborghini non smette mai di stupire...

