Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, bomba del re del gossip: "Ho un dubbio...", cosa proprio non torna

Roberto Alessi 21 giugno 2020 a

a

a

Quando due belli si incontrano, piacciono, questa è una certezza. La supposizione è che quando due belli si incontrano è probabile che si piacciano anche tra loro. Chissà se vale per Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, due che sono belli, che insieme piacciono, incuriosiscono, fanno volare la fantasia ben oltre l'amicizia. Se Berruti e Boschi si piacciono non si sa, diciamo che nulla fa pensare il contrario. Di certo si frequentano. Sono stati appena avvistati a pranzo insieme a Fregene, a parlare fitto fitto, ma anche con lui che l'abbracciava, e poco prima a cena insieme a Roma, soli, uno di fronte all'altra, in un ristorante definito "d'atmosfera". Parlavano di lavoro? Mah. Può anche capitare che un pranzo e cena tête-à-tête siano appuntamenti di lavoro, ma il dubbio è: che lavoro possono avere in comune due come loro. Così diversi. Lei politica affermata nonostante non abbia neanche 40 anni (li fa a gennaio), ora deputata di Italia Viva, partito fondato da Matteo Renzi come costola del Pd, di sinistra, ma anche un po' di destra.

"Di inamovibile non c'è nessuno". Ciao ciao, Conte: il siluro della Boschi (che gli rovina gli Stati Generali)

Lui, Berruti, ammaliante attore, occhi azzurri che ti spogliano, quasi 36 anni (li fa a settembre), un po' oggetto del desiderio in «Melissa P.», film "spinto" di Luca Guadagnino, un po' principe azzurro in «La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa». Ma anche macho rude in «Squadra Antimafia» e delicato protagonista di Ballando con le Stelle e Dance Dance Dance. Ripetiamo: due così, di che lavoro devono parlare? Due così, è vero, hanno molto, nella sostanza, in comune. Per esempio la bellezza carismatica. Lui sex symbol, lei lineamenti delicati da principessina, spesso ha tenuto banco quando veniva beccata in spiaggia in bikini con le amiche, forme generose che attirano, nonostante lei tenti di nasconderle con sobrietà. Entrambi preparati: lei avvocato in carriera, famiglia buona di Arezzo, bella parlantina, renziana di ferro. Lui famiglia buona di Roma, mamma ex funzionaria del Quirinale (che la Boschi ha conosciuto per lavoro prima di conoscere il figlio Giulio), laureato in odontoiatria prestato al cinema, punta su produzioni internazionali come l'ultimo suo film Gabriel's Inferno: recita in inglese e sui social oramai si esprime spesso in inglese. Sprovincializzato. Per alcuni un po' snob, perfetto per una sofisticata come la Boschi. Insomma: grinta, determinazione e magnetismo li accomunano. Si sono visti nella seconda metà di maggio, poco dopo il lockdown, quando la gente usciva dopo quasi due mesi e mezzo di "clausura" e tendenzialmente usciva per vedere le persone cui teneva. Berruti e la Boschi si sono visti di giorno a Villa Borghese a Roma, lui arrivato in bici, lei a piedi, all'improvviso son spuntati dal taxi anche i genitori di lui, Francesca Romana e Giuseppe. Tutti e quattro seduti sul prato. Amici, si è detto. Ok, ma chi, più grande di 10 anni, coltiva le amicizie portando genitori al seguito? Diciamo che molti hanno pensato ad altro, persino alle nozze, esagerato forse.

Il punto è che il chiacchiericcio su Giulio e Maria Elena serpeggia già da anni. I due hanno fatto scalpore ad aprile 2019 quando si sono presentati insieme al Salone del Mobile di Milano. All'epoca Berruti ha stoppato subito le fantasie: «Nessun flirt, sono fidanzato». Stava con Fran Kirchmair, eterea e giovanissima attrice austriaca. Di recente, però, lui ospite a Vieni da me di Caterina Balivo ha detto di essere single: «Sono stato fidanzato per tre anni con una ragazza austriaca, ora il rapporto vive una pausa. È stato molto bello, si vedrà. Ho mantenuto sempre un legame con le persone che ho amato perché fatico a digerire la perdita». Tra queste ex, c'è anche Anna Safroncik, sua collega e compagna per tre anni. «Ci siamo amati tantissimo. Eravamo due bambini, avevamo 20 anni, a quell'età forse l'istinto e la passione valgono più della razionalità. È finita, ma non è stata colpa mia né sua, a mio avviso di nessuno. A volte gli amori cominciano, bruciano e poi finiscono».

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti paparazzati così. Notate nulla di strano? L'inquietante sospetto su queste foto

Single risulta anche la Boschi. Lilli Gruber a Otto e mezzo, a inizio anno, è riuscita a estorcerle dichiarazioni sul punto, rare per una super schiva come la politica renziana: «La mia relazione? Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene. L'abbiamo tenuta nascosta per tutelare la nostra privacy. Anche se non lo trovo così rilevante, comunque adesso non sono in una relazione». Chi fosse il compagno (ora ex) non l'ha detto. Ha però precisato che la relazione non aveva nessun motivo per essere tenuta segreta, se non per semplice privacy: «Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire che in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c'erano problemi». Ora sia lei, sia Berruti risultano "liberi". Non ci sono problemi...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.