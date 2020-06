Melissa Satta? "Fonti vicinissime a lei...", clamorosa soffiata di Roberto Alessi

Roberto Alessi 21 giugno 2020 a

Stavolta pare la volta buona. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno sempre detto di voler allargare la famiglia, di «voler dare un fratellino» al loro Maddox. E ora il fratellino (o la sorellina, è presto per dirlo) sta arrivando davvero. Fonti vicinissime alla coppia mi dicono che lei sia già incinta. Ancora non si vede, le forme dell'ex velina sono ancora asciutte, «ma per poco», garantiscono i super intimi. Auguri!

