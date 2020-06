Caterina Balivo, "castigare bene": la foto e gli slip con pochi precedenti, una meraviglia da incorniciare

23 giugno 2020 a

Finita la stagione tv con Vieni da Me, che non tornerà in onda il prossimo anno, Caterina Balivo si gode il suo meritatissimo relax. E lo mostra, questo relax, su Instagram. Dove scrive: "Amo i proverbi, vere e proprie massime di vita, frutto della saggezza popolare o della cosiddetta filosofia popolare - premette -. In casa ho ritrovato questo libricino dei proverbi del 1882 e sono letteralmente impazzita!". Il libricino, nelle due foto, lo tiene in mano. "E questo - riprende - è quello che ho scelto per questo lunedì mattina: Chi ama bene, castiga bene, ossia, chi ci tiene per davvero ad una persona la rimprovera quando è necessario e le dà dei consigli per aiutarla a migliorarsi sempre più. Tutti d’accordo?!". Ai posteri l'ardua sentenza. Uno scatto, quello della Balivo, postato qualche ora fa. E al di là del proverbio colpisce la sua ammaliante bellezza. Eccola in bikini nero, con uno slip retrò che manda in estasi i fan. Semplice e bellissima, come sempre.

