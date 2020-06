Elena Morali e le nozze con Favoloso, la reazione degli ex. Scintilla, silenzio molto sospetto

Francesco Fredella 24 giugno 2020 a

Un “Favoloso” finale. Elena Morali sposa sulla spiaggia a Zanzibar Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric, finito nella polemica dopo la denuncia della modella croata che lo accusa di maltrattamento e stalking. Adesso è indagato dalla Procura di Milano. Silenzio assoluto da parte dell’ex di Elena. Stiamo parlando del comico Scintilla, che avrebbe dovuto sposare lo scorso anno la Morali. Non parla. Non commenta la promessa d’amore mediatica che si è svolta a Zanzibar. Di Lorenzo, invece, sui social è un fiume in piena e pubblica i messaggi ricevuti dalla Morali (nei mesi scorsi, lo ricordiamo, hanno avuto un flirt che è stato al centro di una tempesta mediatica). Tra Gianluca (Scintilla) e la Morali i rapporti pare che siano buoni. Una fonte segreta ci dice che prima della pandemia erano sul set di Colorado.

Luigi Favoloso ed Elena Morali, matrimonio in gran segreto all'estero sulla spiaggia? La bomba

In mezzo a tutta la vicenda c’è anche il famoso produttore Daniele Di Lorenzo, sempre equilibrato e mai incline alle comparsate televisive. Ora, però, rompe il silenzio e sui social continua a pubblicare le conversazione che avrebbe scambiato con la Morali. Lei, dagli screen dei messaggi, sembrerebbe innamorata. Ma adesso tutta la faccenda prende un’altra piega. Da una parte la Morali e Favoloso, dall’altra gli ex (Scintilla e Di Lorenzo). Sullo sfondo la Moric, ex di Luigi Mario, che resta sul piede di guerra. Ma c’è anche quell’inchiesta della magistratura - come una spada di Damocle sul capo di Favoloso. I magistrati stanno indagando sul nuovo fidanzato della Morali. Favoloso, in televisione, ha ribadito di essere estraneo ai fatti. Si è difeso più di una volta dicendo di non aver mai maltrattato la Moric. Dal gossip, però, si è passati alla cronaca giudiziaria.

