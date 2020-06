Elettra Lamborghini oltre lo scandalo: "Ecco la mia nuova canzone". E la presenta con... fuori tutto

24 giugno 2020 a

a

a

Si chiama La Isla. Si tratta del prossimo singolo di Elettra Lamborghini, la mitica ereditiera, in arrivo il prossimo 29 giugno e scritto con Giusy Ferreri. L'annuncio ufficiale viaggia su Instagram, dove la Lamborghini scrive: "Ohi, era tutto vero. Ve l'avevo promesso: il 29 giugno arriva il mio nuovo singolo, La Isla, insieme a Giusy Ferreri. Carichi?". Ma non p tutto. A corredo dell'annuncio, la Lamborghini aggiunge un video in cui si mostra così come la potete vedere qui sotto: una sorta di vestitino verde, scialle altrettanto verde, scollatura mostruosa e forme giunoniche in primissimo piano.

Cosa? Il gesto da censura di Elettra Lamborghini in studio da Carlo Conti: attenzione al seno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.