Meghan Markle, il libro-bomba: "Sesso, come ha rincretinito il principe Harry". Dettagli umilianti

Nuove voci, taglienti e un poco infamanti, su Meghan Markle, la moglie del principe Harry, la donna che ha portato alla rottura nella famiglia reale. Voci rilanciate dal libro Meghan and Harry: The Real Story, di Lady Colin Campbell, attesissimo nel Regno Unito, e di cui dà conto Oggi in anteprima. Nel volume la Campbell - molto ben introdotta negli ambienti reali - tratteggia il ritratto di una Markle manipolatrice, sociopatica, arrivista e bizzosa. Ma non solo. Viene anche citato uno psicologo che spiega: "Harry è succube ed è stato rimbambito dal sesso. A corte - aggiunge il dettaglio clamoroso - lo chiamano Blow Job", ossia "rapporto orale" in inglese. E ancora, aneddoti sulla Markle che lasciano senza parole. Un giorno, si legge, un assistente aveva portato a Meghan un abito che secondo lei era spiegazzato. Lei lo gettò a terra, urlando: "Lo voglio stirato come si deve. Subito!". E ancora, si legge di quando avrebbe scagliato una tazza di tè bollente contro un cameriere, al quale furono dati 280mila euro per fargli giurare che non ne avrebbe mai parlato a nessuno.

